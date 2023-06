Carta di Napoli, Sangiuliano e Manfredi: La città sta crescendo, cambia il suo ruolo in Italia e in Europa

“Per troppi anni abbiamo immaginato un Mezzogiorno che fosse un problema per l’Europa e non un’opportunità, ma nell’ultimo periodo questa idea sta cambiando. Tutti abbiamo sofferto di questa narrazione negativa, spesso ingenerosa. Questa opportunità può dare grandi chance all’Italia e all’Europa”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo alla firma della “Carta di Napoli”, il documento frutto del lavoro di analisi ed elaborazione seguito alla prima edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia, che con i suoi allegati tecnici e le sue proposte operative vuole capovolgere la narrazione tradizionale del Sud, non più periferia ma centro del nuovo asse strategico di sviluppo Sud-Nord del mondo. Nel corso dell’incontro con i giornalisti è stata presentata anche la seconda edizione del Festival Euromediterraneo, che si svolgerà a Napoli ad aprile del 2024 e la Summer School di Feuromed in programma nella prima settimana di luglio a Pollica. In questa nuova prospettiva il ruolo del Mezzogiorno e di Napoli cambia. Napoli, capitale del Meridione, ha spiegato il sindaco, ha la capacità “di dialogo e di integrazione che, in un mondo sempre più globale alla ricerca di una propria affermazione di un’identità culturale”, le permette di “diventare il luogo ideale per costruire reti e mettere in campo nuove costruzioni”. “Dobbiamo rimettere al centro una politica del Sud che sia di crescita, di dialogo e di rapporto privilegiato con le tante culture e città del bacino allargato del Mediterraneo. Questo – ha concluso Manfredi – metterà in campo tante opportunità per l’Italia e per l’Europa”.

Il ministro: Il Paese corre ed ha bisogno del Sud

La Carta di Napoli “contiene degli spunti interessanti che valuteremo con attenzione, condivido soprattutto lo spirito di mettere al centro il Mediterraneo, che resta la culla della nostra civiltà e della nostra memoria”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla presentazione della “Carta di Napoli”. “L’Italia non potrà mai crescere come merita se il Mezzogiorno non riassume un ruolo socio-economico importante nella crescita della Nazione. L’Italia non è Italia senza il Sud, proprio per il valore storico aggiunto che il Mezzogiorno può dare all’Italia intera con la sua storia”. L’Italia, ha aggiunto, “ha tutti i requisiti per riguadagnare un ruolo al centro del Mediterraneo”. Il titolare del Collegio Romano ha quindi sottolineato che “in questi mesi viviamo un momento abbastanza favorevole dal punto di vista socio-economico, l’Italia cresce più di Francia e Germania, i dati dell’occupazione sono confortanti, così come lo spread che è ai livelli più bassi degli ultimi anni. Questo perché c’è un governo che lavora e che fa concretamente le cose”.