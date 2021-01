Carta e cartone, le regole della perfetta raccolta

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Nove italiani su 10 hanno fatto della raccolta differenziata di carta e cartone un’abitudine oramai quotidiana, ma il 45% degli italiani si dichiara ancora confuso su cosa si può conferire e cosa no per un riciclo di qualità. Più di 1 italiano su 2, infatti, dichiara di ricorrere al bidone dell’indifferenziata in caso di dubbi e quasi il 60% non butta nella carta confezioni di uso quotidiano (come la scatola del dentifricio, ad esempio) che invece sono un ingrediente prezioso per l’industria del riciclo. Per questo Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ricorda quali sono le regole della perfetta raccolta differenziata di carta e cartone.