Cartelle esattoriali sospese, Castelli: “Governo ragiona su diluizione versamento 16 rate”

Il 2 agosto i contribuenti saranno chiamati a versare in un’unica soluzione 16 rate di cartelle esattoriali sospese. “Il governo sta ragionando per ammorbidire un numero alto, come quello di cui stiamo parlando, di rate che evidentemente si accatastano e che stiamo ragionando di diluire un po’ di più” dice la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, intervenendo al webinar promosso dal Sole 24 Ore ‘Quale fisco per il futuro’. “Nessuna promessa ma c’è un lavoro costante e dettagliato su questo”, aggiunge.