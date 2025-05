“Cartoons On The Bay” 2025, il Premio Bonelli a Lorenzo Ceccotti

Pescara, 30 mag. (askanews) – Il Premio Sergio Bonelli 2025 di “Cartoons On The Bay” va a Lorenzo Ceccotti. L’assegnazione del riconoscimento all’artista è stata decisa dalla giuria composta da Davide Bonelli (figlio di Sergio Bonelli e presidente di Sergio Bonelli Editore), Roberto Genovesi (direttore artistico di “Cartoons On The Bay” e direttore di Rai Kids), Michele Masiero (direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore), Pierluigi Colantoni (direttore di Creativa Rai) e Maurizio Imbriale (direttore Distribuzione Rai).

La scelta della giuria è stata guidata da un’attenta valutazione del completo panorama delle proposte artistiche, audiovisive e crossmediali tra cui film, videogiochi, serie tv, fumetti, cartoni animati, videoclip musicali, spot pubblicitari, spettacoli teatrali e di strada che mostrino nel proprio Dna l’ispirazione della nona arte.

Quest’anno, dunque, la scelta è caduta su LRNZ, nome d’arte dietro il quale si nasconde il poliedrico Lorenzo Ceccotti. Dal graphic design alla motion graphic, dall’animazione e illustrazione alle esperienze nel campo musicale, dal live streaming al VFX: non c’è ambito dell’arte visuale con il quale Ceccotti non si sia misurato, sempre con risultati eccellenti. Sue le opere “Golem”, “Astrogamma”, “Geist Maschine” e “Monolith” (per la cui trasposizione cinematografica ha lavorato come visual supervisor) e la più recente collaborazione al film “Il segreto di Liberato”.

“Attento e curioso di quello che offre lo sviluppo delle nuove tecnologie, ma con le radici ben piantate nella tradizione, di cui è un esperto cultore; estremamente rigoroso nel suo lavoro, al limite del perfezionismo, per Lorenzo Ceccotti il Premio Sergio Bonelli vuole essere sì un riconoscimento per quanto fatto finora, ma anche e soprattutto uno stimolo a continuare a sorprenderci – spiega Davide Bonelli. – Qui in casa editrice siamo felici di poter infondere nel premio che porta il nome di mio padre questa fiamma, questa fotografia sulla creatività del tempo e nostra vicinanza agli artisti, anime che ci fanno vivere il momento dell’assegnazione con grande emozione”.

Il premio, giunto alla quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra “Cartoons On The Bay” e Sergio Bonelli Editore ed è un riconoscimento per quegli artisti che riescono a imprimere una propria voce autoriale in opere dalla forte crossmedialità tra fumetto e prodotti audiovisivi. Negli anni passati hanno ricevuto il premio Zerocalcare (2021), Carlos Grangel (2022), Altan (2023), Sara Pichelli (2024). Diretto da Roberto Genovesi, “Cartoons On The Bay” è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.