Cartoons On The Bay 2026: torna la Portfolio Review

Roma, 25 mar. (askanews) – Torna a Cartoons On The Bay 2026 la Portfolio Review, rinnovata e potenziata per offrire ancora più opportunità di incontro e crescita: più postazioni disponibili, un giorno in più e un’estensione degli orari per favorire un confronto ancora più ricco tra artisti e professionisti del settore.

L’appuntamento è all’AURUM di Pescara nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 maggio, in uno spazio pensato per mettere in connessione giovani creativi e aziende dell’animazione, sempre più alla ricerca di nuovi talenti da inserire nei propri team.

La Portfolio Review rappresenta un’occasione concreta per mostrare il proprio lavoro, ricevere feedback qualificati e avviare nuove collaborazioni all’interno dell’industria.

Aziende e artisti interessati possono candidarsi compilando i moduli disponibili ai link sottostanti entro e non oltre il 30 aprile 2026:

Form artisti: https://forms.gle/6AtSLtF2RHGzt4eBA Form aziende: https://forms.gle/DdZ1caKoMy3mwBKw7