Cartoons On The Bay: a Leslie Iwerks il Pulcinella Special Award 2024

Roma, 10 apr. (askanews) – “Cartoons On The Bay” premia il talento della regista e produttrice statunitense Leslie Iwerks con il Pulcinella Special Award 2024, che sarà assegnato sabato 1° giugno nel corso della 28ª edizione del Festival diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in programma a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno. Apprezzata dalla critica e dal pubblico, pluripremiata dalle giurie, Leslie Iwerks ha diretto e prodotto documentari e cortometraggi di grande successo come “Recycled Life”, nominato all’Oscar, e “The Pixar Story”, film candidato al Primetime Emmy Award. Tra i successi più recenti il documentario “100 Years of Warner Bros”.

La Iwerks che prosegue una importante tradizione familiare nel mondo dell’animazione e del cinema – il nonno U.B. Iwerks creò insieme a Walt Disney il personaggio di Topolino – è amministratore delegato e fondatore di Iwerks & Co., società di produzione multimediale con sede a Los Angeles e New Orleans, divenuta negli anni punto di riferimento dei più grandi creativi.