“Cartoons on the Bay”, a Pescara il Banco del Mutuo Soccorso

Roma, 30 mag. (askanews) – Un viaggio emotivo che celebra l’umanità nelle sue forme più pure e autentiche, senza mai perdere la sua inconfondibile magia musicale. Non un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza teatrale in cui ogni canzone sarà un capitolo da scoprire, ogni parola un’emozione da vivere.

Tutto questo a Pescara, in occasione di Cartoons on the Bay, il 29° Festival internazionale dell’animazione, transmedia e meta-arts, stasera a Piazza della Rinascita, a partire dalle 21.00. Con “Storie Invisibili”, il Banco del Mutuo Soccorso, una delle band più iconiche e innovative della scena musicale italiana, ci invita a guardare oltre il palcoscenico del mito e della celebrità per abbracciare le storie di chi, con la propria vita, costruisce la realtà di tutti i giorni.

Le “Storie Invisibili” sono infatti il ritratto di persone comuni, dei piccoli eroi che si celano nella normalità delle nostre esistenze. Ogni nota dell’album è un tributo a chi vive senza clamore, a chi ama, lotta e sopravvive senza essere celebrato. È un omaggio a chi, pur non salendo mai sui piedistalli della storia, rappresenta la forza e la bellezza dell’umano.

Il nuovo tour teatrale si preannuncia un’esperienza immersiva e intima, dove la musica del Banco si intreccia con la poesia della vita quotidiana, in un abbraccio di suoni che toccherà il cuore del pubblico. Ogni tappa sarà un’occasione unica per vivere, attraverso la musica, il racconto di storie invisibili ma universali, che appartengono a tutti noi.

Con Vittorio Nocenzi – Organo, sintetizzatore e pianoforte; Michelangelo Nocenzi – Pianoforte e tastiere; Filippo Marcheggiani – Chitarra elettrica e acustica; Marco Capozi – Basso elettrico; Andrea Bruni – Batteria; Tony D’Alessio – Voce solista.