“Cartoons On The Bay”: a Rob Minkoff il Pulcinella Career Award

Roma, 29 apr. (askanews) – “Cartoons on the Bay” celebra il talento e i successi di Rob Minkoff, conferendo al regista statunitense il Pulcinella Career Award. La consegna del premio avverrà sabato 31 maggio nel corso della 29esima edizione dell’International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, in programma a Pescara (29 maggio – 1° giugno).

Tra i capolavori diretti da Minkoff “Il re leone” (insieme a Roger Allers), campione di incassi nel mondo, “Stuart Little”, “Mr. Peabody & Sherman” e altri ancora. Nel corso della sua carriera, da regista, animatore e produttore, ha esplorato ogni possibilità espressiva offerta dal cartooning: dall’animazione in computer grafica al live action, fino all’animazione in computer grafica 3D.

Diretto da Roberto Genovesi, “Cartoons On The Bay” è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.