“Cartoons on the bay”, ecco i premi della giuria internazionale

Pescara, 1 giu. (askanews) – En plein per la Francia nella 28a edizione di “Cartoons On The Bay”, il Festival di animazione promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, con ben 4 premi tra le 8 categorie in concorso. Un premio a testa per Germania, Regno Unito, Finlandia e Italia (nella categoria Best Short Film vince Bruno Bozzetto con “Sapiens?”, una produzione Studio Bozzetto e Rai Kids).

I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria internazionale composta da Silvia Ziche (fumettista); John Musker (regista, sceneggiatore e produttore), Nathalie Martinez (presidente Diboos); Emanuele Vietina (direttore di Lucca Crea), Amy Ash (capo del dipartimento Character and Groom degli Axis Studios).

Pulcinella Award Best Preschool TV Show (2-4 years) Sam & Julia, The Mouse Mansion di Règis Vidal (Francia): una storia intrigante combinata con un’animazione unica. Gli adorabili personaggi ci portano verso un finale dal grande carico emotivo. Particolare è anche l’ambientazione che permette di vedere dentro l’edificio.

Pulcinella Award Best Upper Preschool TV Show (4-6 years) The Super Heroes of Nature di Charlotte Schmidt e Mathieu Rolin (Francia): un’animazione mista di live action ed elementi semplici che la rendono un’opera distintiva. Un film dal finale alternativo in grado di attrarre il pubblico con intelligenza.

Pulcinella Award Best Kids TV Show (7-11 years) Coop Troop di Christelle Naga (Regno Unito): suggestivo e fantasioso. i personaggi sono simpatici e l’animazione è brillante. Porta la storia alla vita in un modo incantevole.

Pulcinella Award Best Youth Tv Show (11+) Samuel di Emilie Tronche (Francia): sofisticato e molto ben realizzato, con personaggi dai tratti psicologici molto semplici. Una storia realistica che lo rende un film estremamente singolare.

Pulcinella Award Best Interactive Animation Alan Wake 2 (Finlandia): graficamente molto ben realizzato. da un punto di vista cinematografico, nonostante sia un videogame, l’animazione è grandiosa e la grafica permette di vivere un’esperienza completa.

Pulcinella Award Best Live Action and/or Hybrid TV Show Gangnam Project di Romeo Candido e Nathalie Younglai (Germania): un lavoro interculturale con un ritmo molto dinamico. Il set è molto vario e i suoi personaggi accattivanti riescono ad evocare emozioni molto forti.

Pulcinella Award Best TV Series Pilots Froggie di Christophe Pinto e Mathieu Gouriou (Francia): tracce vocali molto divertenti e coinvolgenti unite ad un design interessante. La trama è semplicemente eccezionale, travolge il pubblico nel profondo.

Pulcinella Award Best Short Film Sapiens? di Bruno Bozzetto (Italia): coinvolgente e curioso; il personaggio del ragno ruba la scena. Il tocco di Bozzetto è visibile anche nei valori ecologici che il film vuole diffondere, al fine di provocare profonde emozioni.