Cartoons On The Bay: Pulcinella Special Award a programma Radio 2 “610”

Roma, 23 mag. (askanews) – “610”, il celebre programma di Rai Radio2 condotto da Lillo e Greg e Carolina Di Domenico riceverà il prestigioso “Pulcinella Special Award 2025” assegnato da Cartoons On The Bay, per il contributo originale e innovativo al mondo della comicità e dell’intrattenimento radiofonico. La consegna del riconoscimento avverrà sabato 31 maggio alle 18.00 all’Aurum di Pescara nel corso della cerimonia di premiazione del Festival diretto da Roberto Genovesi.

Per festeggiare alla grande, Rai Radio2, partner della manifestazione, trasmetterà venerdì 31 maggio alle 10.30 una puntata speciale di “610” in diretta da Piazza Salotto a Pescara (simulcast su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre). Ad aprire le danze, il giorno precedente (venerdì 30 maggio alle 15.30) sarà l’irriverente comicità dei “Numeri Uni”, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Barty Colucci, che porteranno sul palco tutta la loro travolgente ironia, tra battute fulminanti e imprevedibili colpi di scena.

“Cartoons On The Bay” (29 maggio – 1° giugno) è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.