Casa 500 diventa ancora più ospitale con il nuovo “FiatCafè500”

TORINO (ITALPRESS) – ha aperto i battenti il nuovo “FiatCafè500” all’interno di Casa 500, il museo dedicato all’iconica 500 e situato al quarto piano della Pinacoteca Agnelli. Nasce così un nuovo spazio di convivialità e incontro, in cui la storia e il design della 500 si intrecciano con l’esperienza personale dei visitatori del museo, esaltando i concetti di gioia, spensieratezza e dolcevita italiana insiti nel Dna Fiat. Da sempre l’icona Fiat 500 affascina gli artisti di tutto il mondo, oltre ad essere stata esposta nei più prestigiosi musei di arte moderna, come nel 2019 al Museum of Modern Art di New York (MoMA). E oggi conferma un legame indissolubile tra arte contemporanea e design Made in Italy. Tra l’altro, di recente l’intramontabile 500 è stata la musa ispiratrice del famoso artista designer Ron Arad che, sulla piattaforma d’arte Shifting Vision, ha presentato la sua prima asta “Reverse Again” di tele virtuali, disponibili agli acquirenti sottoforma di tecnologia NFT (Non Fungible Token).

“La Fiat 500 è l’icona della dolcevita, ma non ci può essere dolcevita senza la convivialità, lo star bene insieme e nel godere di posti bellissimi, unici e straordinari, che hanno segnato la storia e continuano a farlo – ha dichiarato Olivier Francois, CEO Fiat e CMO Global di Stellantis -. Per questo motivo, il museo Casa 500, che guarda al futuro del brand, valorizzandone le radici, si è evoluto dando vita al nuovo “FIATCafè500″, un luogo pensato per accogliere le persone che visitano il museo Casa 500 alla scoperta della visione del marchio sulla mobilità sostenibile, responsabile ed elettrica. E dalle sue vetrate si scorge l’esclusiva La Pista 500 dove il pubblico potrà passeggiare e godersi il paesaggio circondato dall’arte e testare la Nuova 500, simbolo di gioia e spensieratezza, di design italiano e dolcevita italiana”.

Dedicato e ispirato alla leggendaria Fiat 500, il progetto è stato commissionato dalla Pinacoteca Agnelli, all’interno del suo nuovo corso, e curato dallo Studio lamatilde. Il “FiatCafè500” riflette l’approccio industriale, fondendo i linguaggi del tetto del Lingotto: architettura, archeologia industriale, esperienza artistica, paesaggio e natura. Il risultato è una scocca metallica che diviene “abitacolo” accogliente e immersivo, caratterizzato da materiali, immagini e memorabilia che ripercorrono la lunga storia del gioiello di casa Fiat. Proprio nell’unione tra convivialità e tecnologia all’avanguardia emerge il tratto essenziale della Nuova 500. Le vetrate del nuovo “FiatCafè500” aprono la vista alla spettacolare La Pista 500, inaugurata a settembre dello scorso anno e ora parte del nuovo programma di rivalutazione della storica sede del Lingotto. Quella che nel secolo scorso era la pista di collaudo delle vetture FIAT, oggi è un’opera straordinaria che interpreta i concetti di ecologia, risparmio energetico e dimensione sociale e artistica.

FIAT è orgogliosa di sostenere la Pinacoteca Agnelli nella creazione di un ambizioso progetto di arte all’aperto. Si tratta di un percorso espositivo sorprendente con una serie di installazioni artistiche e ambientali che dialogano inaspettatamente con l’architettura, il paesaggio e i simboli di un luogo emblematico di Torino. Le installazioni artistiche su La Pista 500 sono pensate quindi per ampliare l’esperienza di un sito unico al mondo, rendendolo anche una destinazione culturale. Il 27 maggio debutterà il primo progetto con l’esposizione delle opere di sette artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo: Nina Beier, Valie Export, Sylvie Fleury, Shilpa Gupta, Louise Lawler, Mark Leckey e Cally Spooner.

La Pista 500 è un polmone verde a 28 metri di altezza con più di 40.000 piante di oltre 300 specie autoctone diverse. Il progetto di riconversione di Fiat, realizzato dallo studio Camerana&Partners, è un suggestivo viaggio sul tetto della città nel verde, combinato con un esclusivo percorso dedicato al test drive della Nuova 500. Tutti i lunedì, Stellantis & You offrirà al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza unica a bordo della citycar elettrica più venduta in 11 Paesi europei. Inoltre, sarà disponibile l’”E-Drive School”, una serie di attività educative sulla mobilità elettrica che, grazie ad interventi di esperti del settore, faranno luce sulle nuove motorizzazioni e sulle modalità di ricarica, anche attraverso test drive dedicati.

