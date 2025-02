Casa, Baccarini “Priorità ripristinare il fondo Consap”

ROMA (ITALPRESS) – “La priorità per la nostra federazione è certamente quella di ripristinare la versione originaria testuale del fondo di garanzia Consap sul fondo prima casa. Di fatto si andrebbe a eliminare quel limite che è stato introdotto nella manovra di bilancio” e che destina “esclusivamente a una certa categoria di soggetti l’accesso a questa garanzia dello Stato. In questo modo si andrebbe” a includere “quella parte della comunità e quelle famiglie che comunque hanno bisogno di una garanzia dello Stato per accedere a un mutuo prima casa per acquistare”. Lo ha detto il presidente nazionale della Fiaip, Gian Battista Baccarini, a margine del Consiglio Nazionale della Federazione, a Roma.

