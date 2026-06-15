Casa, come cambia il mercato immobiliare: Fimaa Campania presenta Valori Metroquadro

Giovedì 18 giugno alle ore 10 presso la sede di Confcommercio Campania (piazza Municipio, 84), Enzo De Falco presidente di Fimaa Campania (Distretto di Napoli), l’associazione degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi di Confcommercio Imprese per l’Italia, aprirà un dibattito aperto sul futuro della nostra area metropolitana, presentando Valori Metroquadro 2026, il listino dei valori immobiliari di Napoli e provincia.

“Napoli e il suo territorio metropolitano stanno vivendo una profonda trasformazione urbana, tecnologica e culturale, trainata da una forte riconoscibilità internazionale lontana da vecchi schemi e grazie all’iniziativa istituzionale, alla dinamicità dei corpi intermedi, rileva un turismo che si evolve verso forme più innovative e sostenibili. La nostra città si sta posizionando come uno dei centri urbani più dinamici del Mediterraneo, bilanciando il suo forte spirito identitario con una spinta decisa verso il futuro”. È il commento di Enzo De Falco, presidente di Fimaa Campania (Distretto di Napoli), l’associazione degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi di Confcommercio Imprese per l’Italia, che considerato quanto il mercato immobiliare sia attraversato da queste sollecitazioni, ha deciso di promuovere un dibattito aperto sul futuro della nostra area metropolitana, presentando un osservatorio sui valori immobiliari del territorio il giorno 18 giugno 2026 dalle ore 10,00 presso la nuova sede di Confcommercio in Napoli alla piazza Municipio 84.

Al dibattito interverranno, tra gli altri, relatori istituzionali ed accademici.