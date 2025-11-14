Casa Corriere 2025 torna a Napoli: tre giorni di incontri e dibattiti a Palazzo Reale

Il Festival di Casa Corriere torna a Napoli dal 28 al 30 novembre, riportando negli spazi di Palazzo Reale una tre giorni di incontri, dibattiti e percorsi d’autore aperti alla città. Un programma diffuso, pensato per coinvolgere il pubblico attorno ai grandi temi dell’attualità e della cultura.

L’inaugurazione è in calendario venerdì 28 novembre alle ore 12:00 al Teatro di Corte.

Apertura ufficiale

L’edizione 2025, intitolata “Guerre e pace”, si aprirà con gli interventi di Enzo d’Errico, editorialista del Corriere della Sera e coordinatore editoriale del festival, e di Tiziana D’Angelo, direttrice delegata del Palazzo Reale di Napoli e direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Sul palco saliranno anche il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per un confronto che intreccerà informazione, politica e prospettive sul presente internazionale.

Lezione di mafie

A seguire, spazio alla legalità con la Lezione di mafie affidata al Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, che analizzerà le dinamiche criminali contemporanee e le sfide del contrasto alle organizzazioni mafiose.

Partecipazione artistica

L’appuntamento inaugurale sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria dell’artista Peppe Barra, che porterà il suo contributo creativo all’interno della cornice del festival.