Casa museo Murolo celebra la “giornata del caffè sospeso” con una nuova iniziativa dedicata alla cultura napoletana

Non poteva esserci giorno più simbolico: il 10 dicembre, Giornata del caffè sospeso, segna la nascita della nuova collaborazione tra Caffè Toraldo, storica torrefazione partenopea, e la Casa Museo Murolo, luogo che custodisce la memoria e la voce di Roberto Murolo, maestro indiscusso della canzone napoletana. Un progetto che unisce due gesti profondamente napoletani: offrire un caffè e tramandare una canzone.

La scelta di presentare l’iniziativa proprio in questa giornata non è casuale: il rito del caffè sospeso, lasciare una tazzina già pagata per chi verrà dopo, incarna perfettamente lo spirito di apertura, solidarietà e generosità che anima questa nuova sinergia culturale. Un gesto antico che continua a parlare al presente e che diventa il cuore dell’intero progetto. Per l’occasione la ‘Fondazione Roberto Murolo’ ha aperto le porte in via speciale per una visita guidata sulle note “‘A tazza ‘e cafè” alla fine del tour: un buon caffè, della storica torrefazione Caffè Toraldo.

A tal proposito Mario Coppeto, presidente della Fondazione, commenta: Le partnership hanno valore quando uniscono visioni e permettono di raccontare un’identità autentica. Rappresentare Napoli significa dare voce ai suoi simboli: la musica che vive nelle strade, il caffè che è rito quotidiano e cultura. Bere un caffè in un luogo storico napoletano non è solo una pausa: è un gesto che parla di tradizione e di ispirazione, la stessa che per anni ha nutrito artisti e creativi.”

‘A tazza ‘e cafè: il canto che profuma di Napoli

La collaborazione nasce proprio da “‘A tazza ‘e cafè”, brano del 1918 di Giuseppe Capaldo divenuto immortale grazie all’interpretazione di Roberto Murolo e, più recentemente, all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Una canzone che celebra la tazza fumante come simbolo di incontro, familiarità e appartenenza: tutto ciò che il caffè rappresenta per Napoli. Per rendere omaggio a questa tradizione, all’interno della Casa Museo Murolo verrà allestito un angolo del caffè, dove i visitatori potranno gustare il caffè napoletano Toraldo, in particolare la miscela Crema di Napoli, immersi tra fotografie storiche, cimeli e racconti del Maestro. Un’esperienza che fonde gusto e musica, trasformando una semplice pausa in un viaggio nella Napoli più autentica.

Angelo Simonetti Presidente di Caffè Toraldo, aggiunge: “Raccontare il rito del caffè napoletano al mondo significa condividere un patrimonio che vive nei gesti, nei suoni e nelle storie della città. Per questo collaboriamo con realtà capaci di rappresentare una Napoli che dialoga con il mondo, riconoscibile nei suoi simboli e nella sua inesauribile energia creativa. La musica ne è uno degli esempi più forti: attraversa epoche e generazioni, e spesso ha trovato nel caffè un complice, un’immagine capace di evocare quotidianità, ispirazione e identità. La nostra comunicazione nasce da sempre da queste radici: uniamo i simboli più autentici della napoletanità per amplificare il messaggio e trasmettere, ovunque, l’essenza viva di Napoli”.

In sintonia con lo spirito della giornata, la Casa Museo rilancerà il gesto del caffè sospeso: chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera per sostenere le attività della Fondazione Roberto Murolo, impegnata nella tutela del patrimonio musicale e nel sostegno ai giovani artisti. Un gesto simbolico, che dà voce al valore delle collaborazioni sul territorio. contribuendo a preservare e valorizzare un patrimonio culturale di valore inestimabile