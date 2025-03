Casa Onav in viaggio: cinque webinar per scoprire l’Italia del vino

Scoprire l’Italia anche quando non ci si può muovere, e conoscere in diretta i produttori. È questa la promessa di “Casa Onav in viaggio”, cinque webinar ideati per fare incontrare i protagonisti del vino e appassionati, assaggiatori Onav e operatori del settore. Ogni serata, i partecipanti potranno scoprire le aziende che hanno fatto del proprio territorio una missione, raccontate dai protagonisti. Ogni iscritto riceverà a casa il proprio kit di 20 campioni da 50 ml, due per ogni azienda che interverrà e, connettendosi online alle 20 per ognuno degli incontri (o in differita secondo le necessità individuali), inizierà il “viaggio virtuale”. Un esperto della regione scelta consentirà la conoscenza del territorio e introdurrà i grandi protagonisti: due aziende che operano in diversi distretti enologici di alcune delle regioni vitivinicole più note. Per il Piemonte, in programma il 9 maggio, a condurre la serata saranno l’assaggiatore Sandro Minella e, per i produttori, Marchesi di Barolo e Luca Ferraris. Il 13 giugno, per la Toscana, Filippo Magnani introdurrà la serata, dove interverranno Casato Prime Donne, azienda a Montalcino guidata da Donatella Cinelli Colombini, e Castello di Meleto, la più importante azienda biologica del Chianti Classico. Il 12 settembre si parlerà di Veneto grazie all’introduzione di Sissi Baratella con Loredan Gasparini, azienda vitivinicola del Montello (Treviso), e Massimago di Mezzane di Sotto. Il 10 ottobre la Sicilia sarà rappresentata da Veronica Laguarda, che presenterà Donnafugata e Caravaglio di Salina. L’ultima serata, il 14 novembre, Luciano Pignataro introdurrà le Cantine “vulcaniche” Terredora di Paolo e Astroni.