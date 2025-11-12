Casa, Salvini “Diritto fondamentale, con decreto risposte concrete”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello della casa è un diritto fondamentale. La necessità di avere la possibilità di rispondere alle emergenze del caro affitti e liberare immobili abbandonati, dipende anche da un contesto regolatorio di riferimento. Se l’impianto delle regole funziona allora anche le politiche sull’edilizia girano meglio. Sin dall’inizio del mio mandato il percorso di riforma è stato volto a adeguare le regole ai cambiamenti in atto. Il primo intervento è stato il decreto Salva Casa per dare risposte concrete ai cittadini”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in audizione presso la Commissione Ambiente alla Camera.

“Le novità” del dl Salva Casa “rappresentano il risultato forse più ambizioso che si potesse raggiungere. Le statistiche parlano chiaro circa l’impatto positivo perchè c’è stata una progressiva ripresa del mercato immobiliare. I numeri dicono che c’è stato un rafforzamento della fiducia del comparto immobiliare, si è passati a una crescita robusta delle compravendite e a una stabilizzazione delle locazioni – ha spiegato Salvini -. Infatti, nel primo semestre del 2024 il mercato registrava compravendite in calo del 7% con le locazioni in contrazione. Dall’entrata in vigore si è osservata un’inversione di tendenza con aumenti del 2,6% nel terzo trimestre e 2,7% nel quarto, nel 2025 gli aumenti sono stati dell’11% nel primo trimestre e dell’8% nel secondo. Ci sono state 751mila transazioni nel periodo post decreto. Per le locazioni l’andamento è stato più moderato ma stabile”.

