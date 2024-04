Casa, Salvini: entro maggio in Cdm piano per sanare irregolarità

Milano, 30 apr. (askanews) – “Entro il mese di maggio porterò in Consiglio dei ministri un provvedimento per regolarizzare e sanare tutte le piccole irregolarità interne che ci sono dentro alle mura domestiche in modo tale che uno potrà pagare al Comune quello che deve pagare e tornerà proprietario delle sue mura”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini durante la presentazione del suo libro a Roma, con il generale Vannacci. “Solo quelle all’interno, non certo se uno si è fatto la villa…”.