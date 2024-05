Casa, Salvini: prossima settimana in Cdm, obiettivo sburocratizzare

Roma, 17 mag. (askanews) – Il piano casa sarà in consiglio dei ministri la prossima settimana. “Sì, l’obiettivo è arrivare a questa grande opera di sburocratizzazione, liberare le case degli italiani da questa burocrazia, a partire da settimana prossima”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ministro delle Infrastruture e dei Trasporti ad Agorà su Raitre. “La maggioranza delle case degli italiani – ha sottolineato – ha piccoli problemi interni: bagnetti, finestra, veranda, cameretta. Milioni di case sono bloccate dalla burocrazia, il nostro obiettivo è andare a sanare queste piccole irregolarità interne. Se uno si è fatto la villa con piscina o due piani in più abusivamente lì la risposta è l’abbattimento. Ma se uno ha 8 mq in più fatti trenta a anni fa è giusto vada in comune, paghi e torni proprietario serenamente e liberamente del suo immobile”.

