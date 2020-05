Casa Setaro, tour virtuale e degustazioni da casa con il kit “Home wine tasting”

Un tour completo, come se fosse andati direttamente in cantina, avesse accarezzato le secolari vigne alle pendici del Vesuvio e avesse sorseggiato i vini in compagnia del produttore. Parte da qui l’idea delle “Home wine tasting” di Casa Setaro, azienda a conduzione familiare situata nel più piccolo comune vesuviano, quello di Trecase, che coltiva in biologico solo vitigni autoctoni a piede franco di età ultra secolare. Le “home wine tasting”, ideate dal produttore Massimo Setaro con la moglie MariaRosaria, sono esperienze sensoriali ed enologiche che conducono le persone nella azienda vesuviana attraverso delle vere e proprie visite con degustazione, realizzate grazie alla tecnologia – basta avere un pc con webcam! -, restando a casa.

E’ possibile quindi scegliere differenti degustazioni che prevedono la spedizione gratuita in tutta Italia del kit degustazione: “Munazei”, “Old Eruption” e “Full immersion” sono le tre esperienze diverse per viaggiare nei sapori vulcanici del Vesuvio. La prima degustazione prende nome dalla linea dei vini che ricordano l’antico caseggiato dove si vinificava in passato sul Vesuvio e consiste nell’assaggio di tre vini declinati in bianco, rosato e rosso; la seconda scelta prevede una verticale di un vino con tre vecchie annate dello stesso per stupirsi con l’effetto dell’evoluzione enologica; e l’ultimo, è invece un viaggio enoico completo con cinque diverse referenze in termini di vinificazione e affinamento.

Inoltre, l’adesione a una “home wine tasting” offre l’occasione di tornare gratuitamente a visitare Casa Setaro appena sarà passata l’emergenza Coronavirus. Per prenotare la propria esperienza e ricevere così anche uno sconto sull’acquisto, è possibile contattare Casa Setaro via whatsapp al numero 351 5424946 o a info@casasetaro.it per via mail.