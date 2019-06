Casagiove, in vacanza grazie alla Parrocchia: De Raho inaugura il Grest di don Giaquinto

Domani, sabato 15 giugno 2019, alle ore 19, a Casagiove, nella Parrocchia San Michele Arcangelo, il Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho inaugurerà il Grest 2019, il Gruppo estivo dei bambini, ragazzi e giovani, guidati dal parroco Don Stefano Giaquinto, da tutti apprezzato oltre che per il suo impegno pastorale, anche e soprattutto per quello civico e sociale. Il programma della serata sarà fitto di momenti significativi. Infatti, sarà inaugurata anche la biblioteca parrocchiale realizzata in un locale dell’oratorio. A seguire, nell’auditorium della parrocchia, il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho sarà protagonista di un dialogo con la comunità parrocchiale, moderato dal giornalista e redattore Luigi Ferraiuolo di TV2000. De Raho sarà invitato ad ascoltare alcuni stralci di recenti interventi di Papa Francesco e su questi temi verrà chiesto il suo pensiero. Per l’occasione la parrocchia ha editato un libro con il testo della Costituzione italiana corredato da una originale introduzione che spiega perché il parroco ha deciso di donare ai suoi fedeli una copia della carta costituzionale piuttosto che uno scritto prettamente religioso. Aziende come la Ibg Spa e organizzazioni non profit sono da sempre vicine a Don Stefano, sostenendo iniziative come quella di sabato e le meritorie attività educative rivolte ai giovani.