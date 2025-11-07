“Casagrande Napoli”, al via martedì 11 Novembre su canale 8 il primo varietà calcistico

Parte martedì 11 novembre alle ore 21 su Canale 8 (n.14 DT) “CasaGrandeNapoli”, il primo varietà calcistico nato da un’idea di Maurizio Casagrande e Tony Florio per la regia di Mario Albano e per la produzione di Canale 8, GT channel e Wifor. A presentare lo show sarà l’attore Maurizio Casagrande, per la prima volta alla conduzione di un programma su una tv regionale, che saprà abbinare in un format innovativo intrattenimento, divertimento e capacità artistica alla passione per la città di Napoli e per il suo Napoli.

Ospiti in studio Alfredo Pedullà, Christian Bosco e Annamaria Baccaro (giornalisti), Gennaro Iezzo (già portiere del Calcio Napoli), Enzo Fischetti (attore) ed Enzo Nicoló (imitatore e attore comico). L’intrattenimento musicale sarà curato da Peppe Iervolino con Ania Cecilia. La trasmissione, in onda tutti i martedì dalle ore 21 alle 23 con varie repliche settimanali, vedrà in ogni puntata anche un ospite speciale.