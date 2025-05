Casalnuovo di Napoli: un quadrangolare di calcio in memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra

In memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra, ucciso il 5 maggio 1990, si terrà il prossimo 17 maggio dalle 15:00, presso il Centro sportivo Holly e Benji Village di Casalnuovo di Napoli, un quadrangolare di calcio in sua memoria con la partecipazione di tantissimi giovani del territorio napoletano.

Hanno aderito le seguenti squadre: REAL CASAREA, ADS VINDICE CALCIO, ACADEMY GALACTICOS FUTBOL, F.C. FENIX ARZANO.

I fondatori dell’Associazione Pasquale Feliciello fanno sapere che l’iniziativa vuole essere anche un invito a tutti per “a reagire contro la camorra, senza paura”.

L’iniziativa rientra tra le attività di cittadinanza attiva dell’Associazione Pasquale Feliciello, nell’ambito del progetto La KASA di Tutti, co-finanziato dalla Regione Campania, con capofila il CSN Centro Studi Nappi.