Casamarciano, i proprietari del castello Mercogliano: Non abbiamo alcuna intenzione di vendere

Il castello Mercogliano a Casamarciano non è in vendita. Ad affermarlo, attraverso una nota di rettifica diffusa dall’avvocato rappresentante, Raffaele Soprano, è la stessa la famiglia Tagliaferro, proprietaria del bene. Il castello (che in realtà è un ex complesso badiale), spiega nella nota di rettifica il legale, rientra tra i beni lasciati in eredità da Giovanni Mercogliano e “non è vendibile senza il consenso di tutti i 10 attuali comproprietari…(stante la pendenza del giudizio di divisione, in grado di appello, nel quale è stata contestata la divisione dei beni…operata dal Tribunale di Nola)”. “Ne consegue – continua la nota – che la compravendita del bene in questione, piuttosto che al rilascio di idoneo prestito in favore del Comune, è subordinata al consenso di ciascuno dei comproprietari”, i quali “giammai hanno espresso la volontà d vendere il bene e ritengono che l’attuale pendenza del giudizio di divisione ereditaria sia ostativa, per chicchessia, alla vendita o all’acquisto di un bene comune anche a terzi senza il consenso dei terzi stessi”.