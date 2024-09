Casamicciola, la rinascita parte dal rilancio del termalismo, del benessere e del turismo di qualità

Casamicciola Terme & benessere è il primo convegno internazionale sul termalismo che si è svolto nella sala consiliare del Comune di Casamicciola Terme. Due giorni di confronto per per disegnare il futuro e la rinascita di Ischia a partire da Casamicciola attraverso la valorizzazione delle grandi eccellenze che fanno dell’isola un luogo conosciuto e amato nel mondo. Un rilancio qualificato dell’economia del turismo termale e non solo, puntando su una offerta innovativa e di alta qualità e su una ulteriore identificazione dell’isola con scelte green legate al benessere, alla qualità dell’offerta turistica che necessita anche di una formazione mirata sul territorio. Le opportunità che derivano anche dalla ricostruzione di alcune aree, le nuove scelte regionali sul rilancio dei borghi, la ricerca sempre maggiore nel mondo di un turismo esperienziale rappresentano una grande occasione. A discuterne rappresentanti delle istituzioni, esperti, professionisti di rilievo nazionale e internazionale.

L’apertura dei lavori del sindaco del Comune di Casamicciola Terme Giuseppe Ferrandino cui sono seguiti i saluti delle istituzioni con il commissario straordinario Giovanni Legnini, il direttore di Federterme Confindustria Aurelio Crudeli, il presidente di Federalberghi terme Emanuele Boaretto, i sindaci di Lacco Ameno Giacomo Pascale, il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono, l’assessore Annalisa Iaccarino. Stefania Capaldo, membro esperto della Consulta termalismo del Comune di Casamicciola Terme che ha coordinato il convegno con il consigliere comunale Lella Piro, ha introdotto le due giornate che hanno visto tra i tanti protagonisti la professoressa Annamaria Colao, il giornalista esperto in enogastronomia Luciano Pignataro, l’archistar Massimiliano Fuksas che ha illustrato alcuni dei suoi progetti per Casamicciola; e ancora Eriberto Eulisse della rete mondiale UNESCO dei musei dell’acqua. Tra gli altri interventi quelli di Alberto Arrighi, Vito Iacono, Fabrizio Mautone, Salvio Capasso, Giuseppe Ottaiano, Aniello di Vuolo per affrontare tutte le tematiche legate alla termalismo dal punto di vista della salute, del benessere, dell’alimentazione, dell’economia e della storia. Ha concluso i lavori il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola illustrando anche il progetto Borghi salute e benessere. Ha moderato i lavori il giornalista Angelo Cirasa.