Casamicciola punta sulla nautica luxury e si candida a Hub internazionale di yachts

“Continuiamo a lavorare per rilanciare la nostra portualità, puntando alla qualità e a un segmento di clientela elevato, così da rendere attrattivo il nostro approdo per una tipologia di nautica luxury. L’obiettivo è quello di attrarre un target di clientela che possa rafforzare il nostro tessuto economico, a vantaggio dei commercianti e dell’imprenditoria locale, con un effetto benefico sull’occupazione del nostro territorio”. Ad affermarlo è il sindaco di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino. Che aggiunge: “Ma l’intento è anche quello di entrare nel circuito dell’America’s cup, in prospettiva futura. Sotto questo profilo non posso che essere soddisfatto del lavoro compiuto con Marine Group negli ultimi giorni, che ha reso il nostro approdo meta di yacht provenienti da tutto il mondo. La società distributrice esclusiva di Princess Yachts in Italia, con oltre 50 anni di esperienza nautica, attraverso un proficuo asse con la nostra Amministrazione, ha infatti deciso di organizzare presso il molo casamicciolese una due giorni di eventi che ha coinvolto oltre 100 clienti d’altissimo profilo, che hanno avuto modo anche di esplorare le tappe più belle dell’isola, concludendo la kermesse con un evento a bordo della moto-nave Patrizia, a largo dalla costa. Inoltre, questa società s’è impegnata a diffondere, attraverso una gigantografia, le bellezze del nostro comune in occasione della prossima Fiera di Genova. Reputo iniziative come questa uno strumento di marketing importante, che renderà Ischia e l’approdo casamicciolese sempre più attrattivo sotto il profilo nautico e turistico”.