Casapound, Molteni: è da sgomberare come Spin Time

Roma, 12 feb. (askanews) – “Io sono contro tutte le occupazioni abusive, non c’è una occupazione di destra e una di sinistra. Quindi non ci sono sgomberi di destra o di sinistra. Chi occupa abusivamente commette un reato ma soprattutto lede un diritto di proprietà. Questo governo si è caratterizzato in questi anni per oltre 4.500 sgomberi, abbiamo introdotto norme nel pacchetto sicurezza. C’è Casapound e c’è anche lo Spin time”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, rispondendo alla domanda di Askanews su quando si procederà allo sfratto di Casapound dallo stabile occupato in via Napoleone III a Roma.

Tutto quello che è “occupazione illegale e abusiva è oggetto di attenzione da parte del governo. Su Casapound c’è un elenco degli immobili fatto dalla prefettura (dall’allora prefetto oggi ministro Piantedosi)”, ha aggiunto ribadendo: “C’è Casapound come anche lo Spin time. Devono essere sgomberati tutti”.

Non c’è una maggiore urgenza di intervenire dopo la sentenza di Bari? “Ci sono squadristi rossi e ci sono squadristi neri, le sentenze che vanno a condannare atti di violenza sono ben accette. Mi auguro che la stessa mano pesante ci sia anche nei confronti di chi ha preso a martellate i poliziotti”, ha concluso.