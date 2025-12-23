Casapound,Schlein-Fratoianni-Bonelli al Governo: quando sarà sciolta?

Roma, 23 dic. (askanews) – “Vogliamo sapere dal Governo quali iniziative urgenti intende intraprendere affinché venga tempestivamente applicata la Legge Mancino nei confronti di CasaPound Italia e si proceda con la richiesta di scioglimento. Inoltre, affinché si accerti l’esistenza della rete di finanziatori occulti della suddetta organizzazione neofascista e razzista, rete denominata gli ‘Unici’, vogliamo sapere dal governo se intende applicare la Legge Anselmi e, in riferimento all’articolo 4 di quest’ultima, se intende procedere con la sanzione nei dipendenti pubblici, civili e militari, coinvolti”. È quanto chiedono Nicola Fratoianni, Elly Schlein ed Angelo Bonelli in un’interrogazione parlamentare ai ministri Piantedosi e Zangrillo. (segue)