CasaSalvo sbarca a Times Square: l’Italia del cibo nel cuore di New York

Dopo il debutto a New York nell’Upper West Side nel maggio 2024, CasaSalvo, il sapore dell’Italia del cibo è pronta a conquistare il mondo. L’apertura al 1675 di Broadway, accanto al Gatsby Theatre, nel cuore di Times Square, segna l’inizio di una nuova espansione internazionale, con un format che unisce eccellenza, accessibilità e spirito di comunità. Guidato da Salvatore Lo Castro, chef con 28 anni di esperienza nei migliori hotel e ristoranti 5 stelle del mondo, CasaSalvo propone una colazione italiana, un viaggio multisensoriale dallo skyline di New York ai vicoli di Napoli e Palermo. Colazione ma sarà possibile anche gustare una gustosa pausa pranzo a base di arancini, insalate fresche, sandwich gourmet. Casalvo propone anche esperienze tailor-made: Private Chef Experience, eventi su misura, catering di alto profilo. E poi ha un market interno per portarsi a casa un pezzo d’Italia: olio Evo, vini, conserve, pasta e chicche selezionate.