Casasco “Il parametro dell’età biologica può cambiare il welfare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’età biologica è per noi un tema molto caro che portiamo all’attenzione non solo del mondo scientifico, ma anche del mondo politico ed economico. Abbiamo la possibilità di stabilire un parametro e questo può avere un risvolto molto importante”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente della Federazione medico sportiva italiana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. Casasco fa l’esempio dell’età pensionabile che “è definita sulla base delle aspettative di vita dell’Istat e sulla contrattazione che avviene tra mondo sindacale, politico e datoriale. Noi crediamo e riteniamo corretto che ci sia un nuovo parametro scientifico che vada a integrare l’aspettativa di vita che è diversa se c’è un’età biologica rispetto a quella anagrafica”.

