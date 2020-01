Case, calano i prezzi nel 2019: a Napoli il record negativo

Per conoscere l’andamento del mercato immobiliare in Italia c’è uno strumento prezioso e insostituibile: la newsletter di Tecnoborsa “Panorama di Economia immobiliare”. Scorrendo l’ultimo numero, il 225°, del 15 gennaio, con le notizie di maggior rilievo selezionate dal 1° gennaio, apprendiamo per esempio che il calo dei prezzi delle case nel 2019 non accenna a diminuire e che Napoli detiene, tra i grandi capoluoghi, il record negativo (-8,5%) davanti a Bari (-7%) e Genova (-6,6%), mentre si attenua il trend negativo di Roma (-2%) e Torino (-0,3%). La notizia (fonte Immobiliare.it) appare nella sezione della newsletter dedicata alle compravendite e alle locazioni, i cui titoli sono

Per quanto riguarda, in particolare,l’andamento del mercato immobiliare , si cita il documento di Idealista.it nel quale si rileva che “si attenua Si attenua ma non si ferma la tendenza al ribasso dei prezzi delle case nel 2019 con un ulteriore calo del 2,8% quest’anno, a una media di 1.706 euro al metro quadro ma nell’ultimo trimestre il calo è stato solo dello 0,1%. Confermando la tendenza dell’ultimo decennio, i prezzi delle case segnano un ulteriore calo anche quest’anno ma i prezzi degli immobili, sempre vantaggiosi, supportano la domanda in un contesto disomogeneo, con aree di crescita e aree in persistente affanno. Considerate queste dinamiche del mercato, si prevedono valori ancora in contrazione nel 2020, però in progressiva stabilizzazione nel prossimo biennio e i prezzi delle abitazioni dovrebbero invertire la tendenza, tornando in terreno positivo a partire dal 2022. Il trend negativo delle quotazioni immobiliari investe 16 Regioni italiane su 20: fanno eccezione Friuli-Venezia Giulia (5,5%), Trentino-Alto Adige (2%), Valle d’Aosta (1,3%) e Toscana (0,4%); le variazioni più sensibili spettano a Campania (-5,7%), Abruzzo (-5,4%) e Lazio (-4,9%); cali superiori alla media del periodo per altre 8 Regioni nella forbice che va dal -4,7% dell’ Umbria, al -3,2% della Lombardia; l’unico dato ancora non affidabile riguarda la Sardegna. I prezzi più alti della Penisola si registrano in Valle d’Aosta, dove il valore medio si attesta a 2.570 euro/m2, seguono poi la Liguria (2.447 euro/m2) e il Trentino Alto Adige (2.413 euro/m2); la Calabria è la Regione più economica per chi acquista, con 907 euro/m2 e valori in caduta libera anche quest’anno. Rispetto all’anno scorso, dove le aree in segno negativo erano il 72% delle Province monitorate, quest’anno la percentuale di Province in perdita sale all’80%: le peggiori performance sono quelle di Asti (-9%), Savona (-7,6%) e Bergamo (-7,4%); all’opposto gli incrementi maggiori riguardano le Province di Trieste (9%), Pordenone (7%) e Bolzano (6%). Per quanto riguarda i prezzi di vendita,è Bolzano a guidare la classifica delle Province più care con un valore pari a 3.509 euro/m2; seguono Savona (3.018 euro/m2) e Firenze (2.833 euro/m2). Nella parte opposta del ranking si trovano Isernia (793 euro/m2), Caltanissetta (736 euro/m2) e Biella con 649 euro/m2. A livello di Capoluogo l’indice generale dei prezzi conferma la tendenza a ribasso nella maggior parte dei mercati cittadini (75%), con una diminuzione dei centri in terreno positivo rispetto all’anno scorso (passano da 36 a 27 nel 2019). Nella parte bassa della classifica vi sono cali a due cifre ad Asti (-11,5%), seguita da Agrigento (-9,3%) e Terni (-9,1%); all’opposto gli incrementi maggiori spettano a Verona (8,1%), Firenze (7,2%) e Pordenone (6,8%). Tra i grandi Capoluoghi italiani Napoli (-8,5%) ha accusato il ribasso maggiore davanti a Bari (-7%) e Genova (-6,6%), mentre si attenua il trend negativo di Roma (-2%) e Torino (-0,3%). Tra i grandi mercati che sono cresciuti di più quest’anno, Firenze e Bologna segnano aumenti rispettivamente di 7,2 e 6,4 punti percentuali, mentre Milano si attesta al 4,6%. Venezia rimane la regina dei prezzi di vendita della penisola con 4.481 euro/m2, davanti a Firenze (3.938 euro/m2) e Bolzano (3.614 euro/m2), mentre Milano si piazza quest’anno al quarto posto con 3.377 euro/m2. Nella parte bassa del ranking vi sono Ragusa (833 euro/m2), Caltanissetta (785 euro/m2) e Biella, la città con il prezzo al metro quadro più basso d’Italia: 720 euro”.