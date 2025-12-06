Case di riposo, Uil pensionati: Servono misure per la sicurezza degli anziani

“Occorrono misure adeguate per garantire la sicurezza e la dignità degli ospiti delle case di riposo”. Lo chiede la Uil pensionati dopo l’arresto di un operatore sociale di una casa di riposo di Capri accusato di abusi su diversi ospiti, esprimendo “sgomento e indignazione per le inaudite violenze”. “La gravità dei fatti è inqualificabile. L’abuso sistematico della posizione di fiducia e cura, lo sfruttamento della condizione di inferiorità fisica e psichica delle vittime e la perpetrazione di tali crimini – afferma il segretario della Uil Biagio Ciccone – rappresentano il culmine della barbarie e del tradimento della missione di ogni struttura socio-sanitaria”. Si tratta di un episodio, prosegue, che “non è un caso isolato” ma il “sintomo di un malessere sistemico che richiede una risposta normativa e culturale immediata e incisiva”. “Fino a quando, nel parlare di violenza di genere, ci si dimenticherà delle vittime anziane, come se la loro condizione anagrafica le proteggesse dal rischio – aggiunge la responsabile pari opportunità del sindacato, Angela Matrice – ci saranno episodi come quello della casa degli orrori di Capri e noi continueremo ad aggiornare tristemente e colpevolmente l’elenco delle innocenti che pagano con la vita il prezzo di essere donne”.