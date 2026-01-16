Case, mercato in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025. Campania 18ª nonostante il boom di Caserta

Nei primi nove mesi del 2025 il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a correre, con 548.287 compravendite, in aumento del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. La Campania registra una crescita più contenuta, +4,9%, che colloca la regione al 18° posto nella classifica nazionale per variazione percentuale.

Ma dove si muove davvero il mercato regionale? Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Caserta è il capoluogo più dinamico (+13,2%), seguita da Salerno (+4,6%), Napoli (+3,6%), quindi Benevento e Avellino, entrambe in crescita del +1,9%.

Il confronto tra i capoluoghi a livello nazionale

A livello nazionale, tra gennaio e settembre 2025, 83 città capoluogo chiudono in territorio positivo. In testa ci sono Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%) e Campobasso (+25,7%).

Le città campane restano però fuori dalla top ten nazionale: Caserta si colloca al 38° posto, Salerno al 75°, Napoli al 78°, mentre Benevento e Avellino occupano rispettivamente l’83° e l’84° posto.

Nel complesso, nel periodo gennaio–settembre 2025, in Campania si contano 31.447 compravendite, un dato che conferma il segno più ma evidenzia una velocità di crescita inferiore alla media nazionale.

Fonte: elaborazione Abitare Co. su dati Omi – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.