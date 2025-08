Case, per gli affitti transitori impennata dei prezzi: crolla la domanda nelle grandi città

Se lo scorso anno si era detto di un fenomeno, quello degli affitti transitori – ovvero di contratti di locazione non inferiori ai 30 giorni e non superiori ai 18 mesi – che stava spopolando in Italia, con una domanda in crescita ovunque, ecco che un anno dopo la tendenza si è invece ribaltata, soprattutto nelle grandi città. Anche a causa di prezzi in crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi (il dato Italia registra un +28% rispetto al primo semestre del 2024), la richiesta è crollata quasi ovunque. È quanto evidenziato dall’ultima ricerca di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha analizzato l’andamento di domanda, prezzi e offerta delle locazioni transitorie nella nostra Penisola e in 12 grandi centri del Paese.

IL CALO DELLA DOMANDA – Rispetto a un anno fa (1° semestre 2025 vs. 1° semestre 2024), la contrazione più rilevante della domanda si rileva a Firenze (-41%), con Venezia al secondo posto (-37%). Decrescite importanti e molto simili anche a Napoli, Verona e Palermo, che presentano rispettivamente un -30%, un -29% e un -28%. Milano si posiziona a metà classifica, sperimentando un calo dell’interesse per tale tipologia di contratto pari al 20%, appena davanti a Bari (-19%).

Riduzioni della richiesta più contenute e a singola cifra, invece, per Bologna (-9%), Roma (-7%) e Catania (-4%). Ci sono infine due grandi centri del Nord Italia, tra i 12 analizzati, in cui la domanda tiene, e anzi incrementa rispetto allo scorso anno. Il caso più eclatante è quello di Genova, che addirittura cresce del 78% – e questo fenomeno è da attribuire soprattutto a un dimezzamento dell’offerta nel periodo (-56%) – ma anche Torino performa positivamente, evidenziando un +7%.

I PREZZI SI IMPENNANO – Proprio Genova è la città ad aver conosciuto il più alto incremento dei prezzi nell’ultimo anno per gli affitti transitori (+29%, da 9,3 a 12 euro/mq), ma i costi restano comunque ben più bassi rispetto a quelli di quasi tutte le altre aree analizzate, e ciò sostiene una domanda in salita. Solo Catania rimane al di sotto di tali cifre, con 11,2 euro/mq e un +4,5% nel periodo. Al secondo e al terzo posto, a livello di incremento dei canoni, si trovano rispettivamente Bologna (+26,5%) e Roma (+23%). La prima passa così da 19,3 a 24,4 euro/mq, la seconda da 17,1 a 21,1 euro/mq. Rialzi a due cifre anche per Torino (+16%) e Venezia (+12%). Nel resto delle aree considerate, i prezzi sono saliti con percentuali inferiori al +10%. È il caso di Verona (+7,5%), Milano e Palermo (+6%), Catania (+5%), Firenze (+4%) e Bari (+3%). Solo in un caso non si notano scostamenti rispetto alle cifre dello scorso anno: si tratta di Napoli, che rimane stabile a 16,7 euro/mq medi.

L’ANDAMENTO DELL’OFFERTA – Rispetto a domanda e prezzi, l’offerta di affitti transitori, se si guarda agli annunci pubblicati su Immobiliare.it, mostra un andamento ben più variegato, con alcuni incrementi corposi e altri decumuli significativi. Tra le ascese, quella più marcata si nota a Catania (+75%), ma anche a Bari (+66%) e Napoli (+57%) le crescite sono solide. La disponibilità si amplia poi anche a Palermo (+39,5%), Firenze (+32%), Milano (+26%) e Venezia (+8%). Per contro, in 5 grandi centri lo stock in offerta si contrae. Oltre al dato già menzionato di Genova (-56%), la disponibilità scende anche a Torino (-33%), Bologna (-23%), Roma (-21%) e Verona (-16%).