Case rifugio e Centri antiviolenza: a breve online il nuovo bando del Governo

Cinque milioni di euro per le Case Rifugio e i Centri antiviolenza in relazione all’emergenza Covid. Il bando, che a quanto si apprende sara’ online entro poche ore sul sito del ministero, rientra nelle misure volute dalla ministra per le pari opportunita’ e la famiglia Elena Bonetti per sostenere l’attivita’ di coloro che sono impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e nella protezione delle donne che ne sono vittime nell’emergenza epidemiologica in corso. L’Avviso e’ rivolto appunto alle Case rifugio e ai Centri antiviolenza riconosciuti a livello regionale che potranno accedere a un contributo massimo che varia in relazione alla tipologia di struttura, 15.000 euro per le Case rifugio e 2.500 euro per i Centri antiviolenza, da utilizzare per gli interventi resi necessari dalla gestione dell’emergenza da Covid 19. Tra le spese ammissibili figurano, ad esempio, quelle relative all’individuazione di soluzioni alloggiative finalizzate all’isolamento e alla quarantena delle donne vittime di violenza, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e alla sanificazione degli ambienti. Le domande potranno essere presentate fino al 31 luglio 2020 e sono stanziate risorse sufficienti per accogliere tutte le potenziali richieste. “I dati ci dicono che la convivenza forzata di questi giorni coincide con un incremento sia degli episodi di violenza contro le donne che delle richieste di aiuto – spiega la ministra Elena Bonetti – Questo bando e’ un’ulteriore azione per sostenere il lavoro di quelle strutture che nel Paese hanno sempre garantito un supporto immediato e sicuro alle donne, e che ancor piu’ in questa fase di contenimento dell’epidemia lo Stato deve accompagnare perche’ continuino a svolgere la loro opera fondamentale”.