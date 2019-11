Casellati domani alla giornata colletta alimentare

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Sabato 30 novembre torna in tutta Italia la ventitreesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare a cui quest’anno parteciperà anche il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il presidente Casellati, domani alle 10.30 dovrebbe recarsi a fare la spesa a Padova nel supermercato del Gruppo Alì di via Saetta.

In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari, tra cui alcuni dipendenti dell’Ilva di Taranto, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 7.569 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.500.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 345.000 minori.

Gli alimenti consigliati sono quelli di cui necessitano maggiormente le strutture caritative che si rivolgono al Banco Alimentare, ovvero: alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati e biscotti. Quest’anno è già possibile contribuire alla Colletta facendo la spesa online sul sito collettaalimentare.it, grazie all’adesione di Carrefour e Esselunga.