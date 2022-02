Caserta, Autismo: lunedì protesta contro Regione e Asl

Associazioni di genitori, terapisti, responsabili di cooperative e associazioni del terzo settore si ritroveranno lunedì prossimo, 7 febbraio (dalle 10.30 alle 13), nella sede centrale dell’Asl di Caserta, in via Unità d’Italia, per una manifestazione con la quale chiederanno che vengano mantenuti gli alti standard dei trattamenti Aba attuali per i ragazzi affetti da autismo, e che venga loro assicurata la continuità assistenziale e diritti. Sono circa 612 i bambini e i ragazzi del Casertano che effettuano trattamenti ad alta intensività in centri erogatori presenti nella short list dell’Asl di Caserta, fra cui 13 enti del terzo settore (associazioni o cooperative) con operatività pari al 60% circa di tutte le ore di trattamento di capienza e 5 centri accreditati, ma la delibera della Giunta della Regione Campania 131 del 31 marzo 2021, applicata dall’Asl di Caserta, pone in essere, a detta degli organizzatori dell’evento, “una serie di stravolgimenti all’assetto attualmente presente, soprattutto nel territorio casertano, perché prevede l’erogazione di trattamenti per soggetti con autismo erogati dai centri privati accreditati, escludendo di fatto tutte le cooperative ed associazioni, che sul territorio Casertano, già dal 2015, erogano il Golden Standard dei trattamenti per bambini con autismo; andando così a minare una realtà, quella Casertana, già ampiamente produttiva ed efficace nell’erogazione dell’Aba!” “Nella delibera, inoltre – spiegano ancora gli organizzatori – vi è la volontà esplicita di non indicare il trattamento Aba come uno dei trattamenti di elezione per l’autismo, anche se di fatto, la realtà Casertana, con tutti i dati prodotti negli ultimi 6 anni, potrebbe supportare tale ipotesi, oltre al dato di fatto che gli stessi Neuropsichiatri hanno negli anni prescritto trattamenti Aba e le stesse famiglie hanno volontariamente scelto di passare all’Aba”. È dal 2015 che l’Asl di Caserta si è fatta pioniera, a livello nazionale di un progetto Socio-Sanitario Specialistico in Applied Behavior Analysis (Analisi Applicata del Comportamento o Aba), in linea con le Linee Guida 21 sull’Autismo e con la Legge 134/2015 (Aggiornamento Lea). L’Aba risulta essere uno dei trattamenti a maggiore evidenza scientifica per il trattamento dell’autismo e ha come peculiarità la velocità nel raggiungimento di obiettivi specifici, poiché prevede alta intensità, (l’Aba prevede almeno 25 ore settimanali, per le famiglie casertane sono state erogate in media 15 ore a settimana dal 2015 ad oggi) e l’erogazione in tutti gli ambienti socialmente significativi, quali casa, scuola, ludoteca, parco, centro commerciale.