Caserta, DiA festeggia i suoi primi 25 anni di distribuzione alimentare: marchi top level anche per il buffet

Il 2019 sancisce per l’azienda Di.A un traguardo importante. Domenica 8 settembre infatti, si festeggeranno i 25 anni di attività di distribuzione alimentare. A partire dalle ore 19, presso la sede di Caserta in Viale Mattei 1, l’evento vedrà la partecipazione di fornitori, agenti, collaboratori, clienti e numerosi ospiti d’eccezione. Obiettivi mirati, scelte, cambiamenti talvolta audaci ed impegno, hanno valorizzato negli anni la Di.A azienda con sedi operative in Campania e nel Lazio, che si pone come piattaforma avanzata di distribuzione alimentare con marchi ‘top level’. Lucio Pierri e Flavio Massimo presenteranno la serata che vedrà esibirsi la band, con i protagonisti de L’amica geniale diretti dal maestro Vincenzo Sorrentino. “Da sempre ho cercato di valorizzare i nostri punti di forza, e le rispettive skills – afferma l’imprenditore Antonio Diglio -. Organizzazione, professionalità e qualità del servizio ci hanno permesso di raggiungere i 25 anni di vita. La linea guida che determina il nostro successo è un management imprenditoriale con un mix di tradizione e innovazione”. Il gustoso buffet previsto per la serata vedrà la preparazione da parte degli chef di prodotti delle aziende più rappresentative della Di.A, sui territori di competenza: Nonno Nanni , Giovanni Rana, Per te, Caseificio Busti, Casa Modena, Negroni, Rigamonti e tanti altri. “Numerosi sono i progetti all’attivo – dichiara Gabriella Diglio – rappresentante della seconda generazione dell’azienda. La prima grande innovazione al fine di migliorare il sistema e la percezione del servizio da parte dei nostri clienti, verrà presentata in occasione dell’evento. Essere al passo con i tempi, improntando le nuove strategie su innovazioni tecnologiche che oggi il mercato propone, valorizzando ancora la risorsa umana. Questa la chiave per auspicare successo e pianificare le basi per celebrare i 50 anni di storia”.