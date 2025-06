Caserta, grazie a Confindustria rinasce piazza Generale Amico

Si è tenuta a Caserta la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza Generale Amico, riqualificata grazie a Confindustria Caserta, in sinergia con il Comune di Caserta. Gli industriali casertani hanno anche donato alla città un’opera d’arte del maestro Andrea Roggi. All’evento erano presenti il presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, la presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, Antonella Scolamiero, il maestro Andrea Roggi, il comandante provinciale dei Carabinieri, Manuel Scarso, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Sportelli, il questore, Andrea Grassi, il presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone, oltre a rappresentanti della classe imprenditoriale della provincia. “A nome della città di Caserta – ha affermato la responsabile della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, Antonella Scolamiero – ringrazio Confindustria per questo intervento, che ha consentito di restituire alla comunità uno spazio importante, situato in pieno centro. Auspichiamo che la virtuosa collaborazione tra il Comune e gli industriali possa proseguire con ulteriori iniziative, che coinvolgano anche le periferie della città, dove c’è tanto lavoro da fare. Vogliamo che tutti si impegnino per promuovere la cultura del bene comune, della cittadinanza attiva. Ogni casertano deve sentirsi coinvolto nelle dinamiche di crescita e di sviluppo della città”. Soddisfatto il presidente di Confindustria Schiavone, per cui “questo intervento rappresenta non solo un segno tangibile del nostro impegno per la valorizzazione del territorio, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare bellezza, cultura e senso di comunità. Confindustria continuerà a promuovere progetti che contribuiscano allo sviluppo armonico del territorio, anche in periferia, accogliendo l’invito della Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta Antonella Scolamiero, convinti che solo unendo le forze si possano raggiungere traguardi significativi per il bene collettivo”. Al centro della piazza da oggi campeggerà dunque l’opera “Kanon Bronze” del Maestro Andrea Roggi, che utilizza l’albero come metafora dell’essere umano, con radici che rappresentano il passato e rami che simboleggiano il futuro. Visibilmente emozionato Roggi: “sono felice e orgoglioso che da oggi una mia opera sia stata collocata in una città ricca di cultura quale Caserta, a pochi passi dalla magnifica Reggia. Per me è un privilegio essere qui”.