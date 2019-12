Caserta, il pd Graziano indagato per voto di scambio: Fiducioso nella magistratura

Si è detto sereno e fiducioso nella magistratura il consigliere regionale del Pd, Stefano Graziano, presidente della V Commissione Sanità e sicurezza sociale, e commissario del Pd in Calabria, dopo la chiusura delle indagini della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che lo vede indagato per ‘voto di scambio’. La vicenda coinvolge altre tre persone tra cui un consigliere comunale di Aversa (Caserta) e lo stesso denunciante che, attivatosi per far eleggere il consigliere comunale dietro la promessa, a suo dire, di un’assunzione come Osa all’ospedale Cardarelli di Napoli non avvenuta, ha poi presentato una denuncia in Procura per voto di scambio. Graziano si sente “tranquillo in quanto estraneo alla vicenda che mi vede indagato per non aver segnalato/raccomandato la persona, che proprio per la mancata segnalazione prima mi ha denunciato e poi ha tentato di diffamarmi utilizzando gli organi di informazione. I fatti si riferiscono, tra l’altro non alla mia campagna elettorale ma a quella di un altro”.