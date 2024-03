Caserta, l’Ordine dei Commercialisti in Prefettura per il Progetto Angeli

«L’Ordine, nella sua veste istituzionale, è da sempre vicino alle attività di promozione sociale e ha la convinzione che la disabilità non sia un limite ma un diverso modo di approcciare la quotidianità e la vita». Così l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, di cui è presidente Pietro Raucci, ieri in Prefettura per il Progetto Angeli. È questo il protocollo d’intesa tra il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo e l’Agenzia delle Entrate della provincia di Caserta.

«L’Ordine – sottolinea il presidente Raucci – ha accolto con grande piacere l’invito a presenziare all’evento. Il protocollo di intesa tra la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Caserta e il Garante dei Diritti delle persone con disabilità della Campania rappresenta un’azione di integrazione sociale, nonché di comunicazione tra l’ente pubblico e i cittadini che si trovano in difficoltà nell’autonomo accesso ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione».