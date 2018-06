Caserta, otto studenti del Villaggio dei Ragazzi diventa paracadutisti

Si è concluso con successo il 2° corso allievi paracadutisti organizzato dalla Sezione provinciale dell’Anpd’I di Caserta (Associazione Nazionale Paracadutisti) in collaborazione con l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Villaggio dei Ragazzi”, guidato dal dirigente scolastico l’Ing. Pietro Napolitano. Il corso, che ha previsto mesi di formazione e di addestramento, ha permesso a 8 studenti, accompagnati in volo dall’ Istruttore par. Tommaso Ferraiolo, dal Segretario di Sezione par. Mario Solinas e dal Direttore Tecnico par. Michele Rossino, di sostenere gli esami di ammissione ai lanci e di divenire paracadutisti. I “vanti” del “Villaggio” sono: Bove Paolo, Calabria Francesco Daniele, D’alesio Simone, Esposito Thomas, Marino Giuseppe, Tortora Antonio, Ferrara Edmondo, Martone Agostino. I lanci si sono avuti sull’Aviosuperficie “Madonna di Loreto” in Loreto (An).