Caserta, scende dalla barella e aggredisce l’autista dell’ambulanza: arrestato

Ancora una aggressione a personale sanitario in Campania. Questa notte, a Casal di Principe, nel Casertano, i carabinieri hanno arrestato C.M., 24 anni, che ha minacciato e aggredito personale del 118 che si era portato presso la sua abitazione per una richiesta di soccorso. A chiamare l’ambulanza erano stati i familiari dell’arrestato, per un malore da lui accusato. Mentre veniva caricato sulla barella, il 24enne, probabilmente ubriaco, ha aggredito l’autista del mezzo di soccorso cagionandogli lesioni guaribili in 15 giorni per escoriazioni ed ecchimosi varie; verra’ giudicato per direttissima e deve rispondere dei reati di violenza, minacce e lesioni a incaricato di pubblico servizio.