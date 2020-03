Caserta, truffa all’Asl: indagato anche l’ex vice sindaco

Tra le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta del Nas, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), figura anche la sorella di Pasquale Corvino, Maddalena, ex vice sindaco ed ex assessore alla Pubblica Istruzione di Caserta. Lo ha reso noto il procuratore Maria Antonietta Troncone, durante un incontro con la stampa. Maddalena Corvino venne eletta nel 2016 con parecchie centinaia di voti. In questa indagine, in relazione a quella tornata elettorale, gli inquirenti contestano il voto di scambio a lei e al fratello Pasquale (quest’ultimo indagato in un’altra inchiesta della DDA di NAPOLI, per voto di scambio politico-mafioso in relazione alle elezioni regionali del 2015.