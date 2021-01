Caserta, via aI lavori al Policlinico. De Luca: Così riparte lo sviluppo della Campania

“Un’opera carica di ambizioni, la prima del 2021. Da Caserta riparte simbolicamente lo sviluppo della Campania”, così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, al sopralluogo per l’avvio dei lavori del Policlinico di Caserta. “Un’opera che si tira dietro tutta una serie interventi, dobbiamo evitare una cattedrale nel deserto. C’è infatti già un’intesa con il Comune per realizzare opere viabilità e mobilità su gomma e su ferro per collegare il policlincio con la realtà urbana. Ricordiamo che si tratta di lavori appaltati 22 anni fa, e serviranno – aggiunge – altri 32 mesi per realizzarla. Il chiaro segnale che il paese fa fatica a realizzare opere, perché affonda in palude burocratica e non ci fa competere con l’Europa. Il Policlinico di Caserta sia eccellenza sanitaria di tutta la regione. Noi manterremmo i nostri impegni, abbiamo già stanziato 25 milioni ma ne arriveranno altri 25; sarebbe un delitto non completarla. I ritardi, ora, diventino un vantaggio”.