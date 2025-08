Caso Almasri, Giunta: “Chiesta autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi”

(Adnkronos) – “Negli atti inviati si chiede l’autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio”. Lo si legge in una nota del presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Devis Dori. Quest’ultimo conferma anche che sono appena arrivati alla Camera gli atti provenienti dal tribunale dei ministri in merito al caso Almasri. Nell’ufficio di presidenza di domani la Giunta articolerà i propri lavori.

Il Tribunale dei ministri ha archiviato ieri la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Alfredo Mantovano, autorità per la Sicurezza della Repubblica, era disponibile ad essere ascoltato dal Tribunale dei ministri nell’ambito del caso Almasri, ma non fu sentito. L’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Meloni e degli altri esponenti del governo nel procedimento, all’inizio di giugno scorso infatti aveva scritto al Tribunale dei ministri chiedendo di sentire il sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano proprio perché aveva seguito tutta la vicenda. A quanto si apprende la comunicazione si trova agli atti e i giudici avevano risposto di essere interessati a sentire il ministro della Giustizia Carlo Nordio e che le due posizioni – di Nordio e Mantovano – non erano fungibili.