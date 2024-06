Caso Bagnoli, botta e risposta a distanza tra De Luca e Manfredi

“Quella di Bagnoli è stata un’altra truffa mediatica. Lo sto ripetendo da molte settimane. È stato un atto di scorrettezza istituzionale perché hanno caricato un miliardo e duecento milioni per Bagnoli sui fondi della Regione. Perché non hanno utilizzato i fondi di coesione di proprietà del governo nazionale? Si tratta di una cosa vergognosa. Ovviamente questo riduce le risorse destinate al Sud”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione della 12ª edizione di ‘Salerno Letteratura’, torna ad attaccare il governo ripetendo ciò che aveva già detto ieri nel corso della consueta diretta del venerdì, quando aveva anche lanciato una stoccata al sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli Gaetano Manfredi “complice” di Roma.

“Noi abbiamo dovuto rimodulare il piano che abbiamo mandato l’11 ottobre senza che nessuno avesse mai parlato di Bagnoli, né di altro – ha detto il Governatore – Si sono inventati un’altra cosa per creare ostacoli, ulteriori ricatti che si riversano sui comuni di tutto il territorio regionale. La cosa più vergognosa è che quel miliardo e due sposta al 2028/29 quasi 1 miliardo di euro, cioè la disponibilità concreta che ci sarà tra cinque anni, però intanto ti costringono a bloccare risorse significative che noi avevamo destinato a tutti i territori della regione. Nonostante tutto andremo avanti e arriveremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi”.

Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Manfredi che al Teatro Mercadante ha così risposto a chi gli chiedeva un commento sulle ultime dichiarazioni del presidente della Regione De Luca: ”Il mio obiettivo è difendere la città. Bagnoli serve a Napoli e Napoli è in Campania”.