Caso Bagnoli, Coppeto: Vero problema è il commissariamento

“Bagnoli. Dopo le dimissioni del commissario Nastasi arriva, forse, il Commissario Floro Flores; ma non eravamo contro il commissariamento dell’area? Non avevamo detto che l’urbanistica non si sottrae alla democrazia della città? Non era forse questa l’occasione, visto il nuovo “asse politico” di riportare la regia di Bagnoli in regime ordinario? Forse ho capito male; non era questione di commissariamento, ma evidentemente, di commissario”. Lo dice Mario Coppeto, capogruppo in consiglio comunale di ‘Napoli in comune a Sinistra’.