Caso Delmastro, Pd-Avs-M5s: Nordio riferisca. Foti: ininfluente

Roma, 12 giu. (askanews) – Pd, Avs e M5s chiedono una informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla luce della testimonianza del responsabile della Direzione amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, nel processo che vede imputato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Russo ha spiegato di aver inviato a Delmastro note “a limitata divulgazione”.

Alla richiesta delle opposizioni si è opposto Tommaso Foti, capogruppo Fdi alla Camera: “L’opposizione ha depositato una mozione per la revoca delle deleghe a Delmastro, non hanno mai avuto la compiacenza di chiederne la calendarizzazione. Non si capisce perché Nordio deve venire a riferire quando, rispetto alla mozione, le sue dichiarazioni sarebbero influenti”.

Rivolto ad Angelo Bonelli (Avs), Foti ha ribadito che “Donzelli non ha letto alcun documento. Bonelli continua a dirlo nonostate sa benissimo che nel Giurì non si è posto il problema di quel documento perché non c’era. Donzelli ha detto che si possono acquisire informazioni e sono le stesse date a Bonelli per iscritto. Non è questa la sede in cui si fanno i processi, è in corso un processo, con rispetto della separazione dei poteri bisogna avere il buongusto di attendere che il processo sia concluso a meno che non ci siano processi e processi”.

“Spiace – ha concluso Foti – che non abbiamo ancora chiaro la ragione per la quale necessitava non che uno ma quattro deputati del Pd andassero ad accertarsi delle condizioni di salute di Cospito. Poi non avendo più trovato sponde di alcun tipo, Cospito, che doveva essere morente, non solo è stato assistito giustamente da parte di uno Stato non assassino ma ha smesso la campagna per il 41 bis. È un dato di fatto: gli interventi svolti hanno chiuso la vicenda del 41 bis nel nostro paese, piaccia o non piaccia a chi continua a menare can per l’aia”.