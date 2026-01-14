Caso Hannoun, Piantedosi: soldi dati per Gaza dirottati ad Hamas

“Indagini hanno evidenziato esistenza di due associazioni”

Roma, 14 gen. (askanews) – “I fatti del 7 ottobre 2023 hanno orientato le indagini nei confronti di Hannoun e di altri esponenti della Associazione Benefica di Solidarietà al Popolo Palestinese verso l’ipotesi del terrorismo internazionale. Tale impostazione investigativa si incentra sul fatto che l’Hannoun fosse il capo della cellula italiana di Hamas con sede a Genova, finalizzata allo svolgimento di attività di propaganda e finanziamento di Hamas attraverso associazioni secondarie e serventi”. Così il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua relazione alla Camera in merito all’inchiesta antiterrorismo della Procura di Genova.In particolare, ha aggiunto, “le indagini hanno permesso di evidenziare l’esistenza di due associazioni, la già citata Associazione Benefica di Solidarietà al Popolo Palestinese e la parallela organizzazione di volontariato, entrambe con sede a Genova e con basi locali a Milano e Roma, inequivocabilmente riconducibili al profilo dell’Hannoun”.Quindi “il lavoro investigativo svolto ha anche rivelato che quest’ultimo era dedito al coordinamento (su ampia scala e su gran parte del territorio nazionale) delle attività di raccolta di somme di denaro. Questi proventi, acquisiti per il tramite di donazioni idealmente destinati a scopi umanitari e religiosi a favore della causa palestinese, risultano essere stati, tuttavia, sistematicamente dirottati verso strutture di Gaza a vario titolo riconducibili ad Hamas”.